Kosiniak-Kamysz ostro: To jest jakieś szaleństwo

Dopytywany przez Jacka Prusinowskiego, co by zalecał samorządowcom, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego odparł: "Daleko idącą ostrożność. Nie jest przedstawiona podstawa prawna, to nie ma możliwości wydania".

Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził także pogląd, że władza działa obecnie tylko w swoim interesie. – To parcie do wyborów za wszelką cenę, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew wiedzy naukowej, wbrew opinii epidemiologów to jest jakieś szaleństwo, a nie roztropne działanie – ocenił.

Szef ludowców mówił, że rozumie "polityczne działanie na rzecz Andrzeja Dudy, bo ono jest cyniczne". – Ale nie rozumiem dlaczego Mateusz Morawiecki się pod tym podpisuje. On później będzie za to odpowiadał – wskazał.

Gość "Sedna Sprawy" mówił przed zaplanowanych na dziś spotkaniem z Jarosławem Gowinem „Przedstawiamy swoją propozycję, jest uchwała w Sejmie, która wzywa rząd do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Jest wyciągnięta ręka, o rok możemy przedłużyć kadencję prezydenta, nawet w konstytucji, możemy o tym rozmawiać. Musi jednak dojść do sejmowego głosowania nad poprawkami Senatu dotyczącymi głosowania korespondencyjnego i to jest kluczowe". – Czy Porozumienie poprze poprawki Senatu, uchwałę odrzucającą ustawę w całości? Jeżeli tak, to jest o czym rozmawiać. Jeżeli nie, to nie znajdziemy możliwości stworzenia racjonalnej większości w Sejmie – dodał.