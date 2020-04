Spadek cen mieszkań? Koronawirus nie namiesza bardzo na tym rynku

Zmalała natomiast liczba osób zainteresowanych kupnem nowej nieruchomości, co w obliczu licznych obostrzeń obowiązujących w naszym kraju, wydaje się naturalne. Jak przewidują analitycy, stan pandemii nie musi znacząco odbić się na cenach mieszkań.

Rynek mieszkaniowy może wyjść "cało" z pandemii koronawirusa choćby z powodu korzystnych dla klientów zmian w oprocentowaniu kredytów hipotecznych. Decyzją Rady Polityki Pieniężnej, stopy procentowe spadły niemal do zera, w ciągu zaledwie trzech tygodni stopa referencyjna została zredukowana z 1,5 proc. do 0,5 proc. W efekcie spada WIBOR, a tym samym niższe są koszty obsługi kredytu. "Koszt kredytu hipotecznego to w tej chwili tylko około 3 proc." – czytamy na polsatnews.pl.

Łatwiejszy dostęp do kredytu hipotecznego może zwiększyć popyt na nieruchomości, mniej prawdopodobną opcją jest, że obniżki płac i większe bezrobocie znacząco wpłyną na ten rynek.

Wiadomo na pewno, że pomimo pandemii koronawirusa deweloperzy nie wstrzymali prac przy budowie nowych inwestycji. Wydaje się, że po poluzowaniu obostrzeń wszystko dalej będzie oscylowało w granicach normy.