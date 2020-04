Szokujący sondaż. Fatalny wynik Kidawy-Błońskiej

"W kwietniu największe poparcie uzyskałby Andrzej Duda, na którego zagłosowałoby 59 proc. badanych, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia uzyskaliby po 7 proc poparcia. Najmniej osób – 4 proc. zagłosowałby na Małgorzatę Kidawę-Błońską – wynika z sondażu Kantar" – czytamy w poście opublikowanym przez Radio ZET na Twitterze.

Tak złego wyniku kandydatka Koalicji Obywatelskiej jeszcze nie miała. Do tej pory w wielu sondażach wyprzedzał ją kandydat PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, teraz znalazła się również za Szymonem Hołownią.

Fatalne wewnętrzne sondaże

Również z wewnętrznych sondaży, do których dotarł Onet, wynika, że Małgorzata Kidawa-Błońska szybko i stale traci w notowaniach. Kandydatka KO spadła właśnie na czwarte miejsce.

Chodzi o sondaże wewnętrzne, które powstały na zlecenie nie tylko partii rządzącej, ale także sztabów pozostałych kandydatów. "Największe powody do paniki ma kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska, która spadła na czwartą pozycję tuż za Szymonem Hołownią i walczącym o drugą turę liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jeśli te prognozy by się potwierdziły, byłaby to katastrofa dla całej Platformy Obywatelskiej" – pisze Onet.

Czytaj także:

Wewnętrzne sondaże fatalne dla Kidawy-Błońskiej. Kandydatka KO spada o kolejne miejsce