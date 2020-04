Wpadka w "Dzień Dobry TVN". KRRiT zdecydowała ws. kary

W styczniu doszło do kolejnej wpadki w programie "Dzień Dobry TVN". Podczas jednego z odcinków programu, prowadzący – Andrzej Sołtysik i Anna Kalczyńska, poruszyli temat kanonów męskiego piękna. W tym celu odwołali się do ostatniego rankingu 100 najprzystojniejszych mężczyzn świata. Jak się okazało, nie bez powodu – pierwsze miejsce zajmuje w nim Jeon Jeong-Guk, znany też jako Jungkook. To 20-letni piosenkarz koreańskiego zespołu BTS.

Dziennikarze nie kryli swojego zaskoczenia, nie powstrzymali się także od komentarzy pod adresem młodego muzyka, które wiele osób uznało za rasistowskie i seksistowskie.

Innego zdania jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która po trzech miesiącach zakończyła postępowanie w tej sprawie – podaje serwis Press.pl.

KRRiT zakończyła postępowanie w tej sprawie. Nie stwierdziła naruszenia przez nadawcę przepisów ustawy o radiofonii i telewizji. Działania podjęte przez TVN – oświadczenie władz spółki, zakończenie współpracy z autorem materiału – KRRiT uznała za wystarczające i adekwatne do zaistniałej sytuacji – poinformował rzeczniczka regulatora Teresa Brykczyńska.

