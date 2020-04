"Od kilku dni widzimy swego rodzaju anarchię"

Rzecznik MZ: Terapia Remdesivirem została zastosowana, teraz czekamy

– We Wrocławiu terapia Remdesivirem została zastosowana, teraz czekamy na informację, jakie efekty przyniosła; najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu trafi on również do Poznania, być może także do Łodzi i do Warszawy – mówił w piątek...