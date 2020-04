"Jest sprawa". Ziemkiewicz zachęca do odnowienia prenumeraty "Do Rzeczy"

– Chciałem podziękować wszystkim, którzy wykupili prenumeratę tygodnika "Do Rzeczy". Pomogliście nam w tym trudnym okresie, ale mam nadzieję, że i my pomogliśmy wam przetrwać ten trudny okres. Po drugie chciałem przypomnieć, że nadchodzi czas, gdy można tę prenumeratę odnowić – mówi Rafał Ziemkiewicz, publicysta tygodnika "Do Rzeczy".