Wiceprezes PiS o plotkach ws. Gowina: To oznaczałby zerwanie wszelkich kontaktów politycznych

Lipiński podkreślił, że nie dowierza tym medialnym doniesieniom. – Nie chcę ich oceniać. Trochę w to wątpię, prawdę mówiąc – mówił w Radiu Wrocław.

– Wpisanie się w scenariusz ostrej konfrontacji z Prawem i Sprawiedliwością musi mieć swoje konsekwencje. To sprawa oczywista. Mam nadzieję, że pan Jarosław Gowin do takiej konfrontacji nie doprowadzi. Ale gdyby doszło do niej, to konsekwencje są daleko idące, łącznie z tym, że musimy się rozstać z niektórymi politykami związanymi z panem Gowinem – podkreślił wiceprezes PiS.

Polityk podkreślił, że Porozumienie nie ma czegoś bardzo istotnego – swojej historii. Lipiński stwierdził, że tak do końca nie wiadomo jeszcze, jak się zachowają ludzie związani z Gowinem. – Nie ma swojej historii, a to jest bardzo ważne w polityce, bo tworzy przewidywalność danej formacji politycznej. Dla nas teraz ta formacja jest przewidywalna tylko w ramach tego, co deklaruje pan Jarosław Gowin. Jak się zachowają inni posłowie tej formacji, tego nie wiemy – mówił w Radiu Wrocław wiceprezes PiS Adam Lipiński.