"Jeżeli oni teraz skręcą wybory...". Hołownia straszy "Dudastanem"

– Jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której używamy do opisu świata narzędzi ze świata, którego już nie ma. To pół roku temu mogliśmy mówić: zbojkotujemy wybory, zostawimy im, niech oni się bawią w swoją grę, my w następnych wyborach im pokażemy, niech ta miara się przebierze. Jeżeli oni teraz skręcą wybory, to nie będzie następnych wyborów. Przekonają się, że można to robić, że już wiedzą jak się w to gra. Zamienimy się w kolejną dyktaturę – mówił Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej.

"Albo Polska, albo Dudastan"

Polityk zaapelował też do członków Prawa i Sprawiedliwości, aby przeciwstawili się "największemu od 30 lat ustrojowemu złu". – Będziemy od was tego, z moimi wyborcami, z ludźmi, z którymi idziemy razem do tego boju, wymagać. Będziemy patrzeć wam na ręce. Kibicujemy, żeby udało wam się zrobić wreszcie kawał dobra w polskiej polityce – mówił był prezenter TVN.

Hołownia podkreślił, że nie ma teraz czasu na targi i wojenki polityczne. – Dość tego. Dzisiaj gramy o to, że albo to będzie Polska, albo to będzie Dudastan na wieki wieków amen – podkreślił kandydat w wyborach prezydenckich.