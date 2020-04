"Otrzymaliśmy impuls, by być jeszcze lepsi". Wybranowski poleca "Do Rzeczy"

– Wiele osób ze środowisk, których ciemne sprawki opisywaliśmy i ujawnialiśmy w "Do Rzeczy" cieszyło się i twierdziło, że na pewno tygodnik upadnie, a tej sytuacji nie przetrzyma. Jeszcze więcej osób o dobrych sercach, otwartych umysłach zdecydowało się nas wesprzeć drogą prenumeraty elektronicznej, czy kupując tradycyjną. Za te dobre gesty serdecznie dziękujemy – mówi Wojciech Wybranowski, publicysta "Do Rzeczy". Zachęcamy do obejrzenia całego komentarza!