Plotka o Gowinie. Terlecki ostrzega: My się na to nie zgodzimy

Wybory prezydenckie są zaplanowane na 10 maja i mają odbyć się w formie korespondencyjnej. Ze względu na pandemię koronawirusa głosowanie w tym terminie budzi spore kontrowersje.

Porozumienie Jarosława Gowina proponuje wydłużenie kadencji prezydenta Andrzej Dudy o dwa lata, ale już bez możliwości reelekcji w 2022 roku. Ta koncepcja wymaga zmiany konstytucji. Gowin prowadzi na ten temat rozmowy z opozycją.

Ryszard Terlecki powiedział w TVP Info, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której posłowie Porozumienia będą działać przeciwko rządowi i większości parlamentarnej. – Gdyby tak się zdarzyło, to trzeba będzie przemyśleć na nowo formułę naszej koalicji – dodał.

Pytany o plotki, jakoby Gowin miał zastąpić Elżbietę Witek w fotelu marszałka Sejmu, Terlecki odpowiedział: – To jest nonsens. My się na to nie zgodzimy, my takich planów nie mamy. Jeżeli ma je opozycja, to świadczy o jej naiwności.

– A jeżeli do tego dołączyć – w co wątpię – pan poseł Gowin, to musimy go uprzedzić, że to będzie bardzo źle odebrane w naszym obozie – oświadczył Terlecki.