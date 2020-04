Stanowcza reakcja Sasina: To są insynuacje i plotki

Prowadząca "Salon polityczny Trójki" dziennikarka Beata Michniewicz zapytała wicepremiera o doniesienia, jakoby Ministerstwo Aktywów Państwowych miało kusić polityków Porozumienia różnymi posadami w zamian za poparcie ustawy o wyborach korespondencyjnych.

– To są insynuacje, to są plotki. Tu nie chodzi, by kogokolwiek, czymkolwiek przekupywać. My w ten sposób nie działamy. Rzeczywiście to jest tryb działania naszych poprzedników. (…) To jest rozmowa na argumenty – stwierdził Sasin.

Minister stanowczo zaprzeczył doniesieniom o przekupywaniu posłów Porozumienia, dodając, że "odwołanie tych wyborów to jest wprowadzenie Polski w bardzo poważny kryzys polityczny, konstytucyjny, który w konsekwencji może prowadzić do tego, że Polska będzie pozbawiona prezydenta".

– Nie bardzo widzę alternatywę dla tej większości, która dzisiaj rządzi Polską. Każdy, kto obserwuje dzisiejszą opozycję, widzi, że brakuje jej odpowiedzialności za Polskę – stwierdził.

Wicepremier poinformował też, że po weekendzie majowym można spodziewać się decyzji o poluzowaniu kolejnych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.