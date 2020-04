Rzecznik MZ o testach z Korei Płd.: Pierwsze dni były optymistyczne, ale teraz jesteśmy wstrzemięźliwi

W kwietniu do Polski sprowadzono 27 tys. testów antygenowych z Korei Południowej. To trzeci rodzaj badań diagnostycznych w chorobie COVID-19, oprócz testów molekularnych (genetycznych) i serologicznych.

Pytany o te testy podczas konferencji prasowej Andrusiewicz powiedział, że nadal trwa ich walidacja. – Pierwsze dni były optymistyczne, dzisiaj czekamy i jesteśmy bardziej wstrzemięźliwi z ocenianiem wiarygodności tych testów zanim zakończy się walidacja – podkreślił.

Przypomniał, że badania wiarygodności prowadzą obecnie Państwowy Zakład Higieny oraz dwa stołeczne szpitale zakaźne. – Ilość próbek, które muszą zostać wykonane podczas tych badań jest dość duża – powiedział Andrusiewicz. Dodał, że "jak wszystkie instytucje potwierdzą wiarygodność wyników, to MZ będzie o tym informowało".

Zapytany o polskie testy na koronawirusa zaznaczył, że one również muszą przejść proces walidacji. – Jak zostaną wyprodukowane i przejdą ten proces, to będziemy je rozsyłać do laboratoriów, żeby zwiększyć tę pulę testową – powiedział rzecznik resortu zdrowia. Ale - dodał - jeszcze ich nie ma.

Andrusiewicz poinformował również, że w ciągu ostatniej doby wykonanych zostało około 13 tys. testów na koronawirusa, przy dziennej wydajności około 25 tys. Zapytany, czemu możliwości wydajnościowe nie są wykorzystywane w pełni, odparł, że MZ robi "wszystko, żeby testów było robionych więcej, ale dlaczego nie jest ich wykonywanych tyle, ile by mogło, to nie pytanie do resortu zdrowia". Przypomniał, że na testy kierują lekarze. Podkreślił też, że resort zapewnia laboratoriom wystarczającą ilość testów i na bieżąco uzupełnia zgłaszane braki w zapasach.