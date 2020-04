MZ: Dotychczas wyzdrowiało 2 655 zakażonych

Tusk: Władza bojkotuje zasadę uczciwych i legalnych wyborów

Trwa wzmożona aktywność medialna byłego premiera. Bo tym, jak we wtorek rano nawoływał do bojkotu wyborów, we wpisie zamieszczonym na Twitterze wysuwa pod adresem rządzących dziś Polską poważne zarzuty.