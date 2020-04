Wiceminister zdrowia: Sytuacja jest na tyle dobra, że pewne rzeczy będą przyspieszone

– Jestem przekonany, że dzięki temu będziemy mogli ogłosić kolejne elementy, które w naszym codziennym życiu powrócą w stronę normalności – stwierdził wiceszef resortu zdrowia w TVN24.

Jak dodał, trudno zakładać, że wrócimy do takiej samej normalności, jaką znamy sprzed kilku miesięcy, ale "ta nowa rzeczywistość gospodarcza i społeczna w coraz większym stopniu będzie się otwierać".

Dziś kolejny etap luzowania obostrzeń

Cieszyński zaznaczył, że żeby zobaczyć jakie skutki przynosi poluzowanie obostrzeń potrzeba co najmniej siedmiu dni. – My do takiej oceny byliśmy przygotowani, takiej oceny dokonaliśmy i dlatego dzisiaj będziemy mogli ogłosić takie zmiany – powiedział.

– Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to są kwestie, które są monitorowane w trybie ciągłym, dlatego jeżeli okaże się, że z jakiegoś powodu ten termin by się odwrócił i liczba zachorowań znowu zaczęłaby istotnie rosnąć, to my jesteśmy w każdej chwili gotowi do tego, aby zrobić krok wstecz, natomiast na ten moment planujemy takie zmiany, które zostały zapowiedziały przez premiera kilka tygodni temu – dodawał.

– Myślę, że ta sytuacja rozwija się na tyle dobrze, że jest szansa na to, że pewne rzeczy będą przyspieszone względem tego, co było pierwotnie zapowiadane – zaznaczył Cieszyński.

