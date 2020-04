Grodzkiego zapytano o plany Kidawy-Błońskiej. "Nie będzie głosowała, ale wystartuje w wyborach"

– Pani marszałek powiedziała dla mnie w sposób zupełnie zrozumiały, że w tej formule wyborów, kiedy ich demokratyczny charakter jest kwestionowany, pani marszałek w tych wyborach nie weźmie udziału – mówił Tomasz Grodzki.

W tym momencie dziennikarz Radia Plus zaczął dopytywać, czy to oznacza, że Kidawa-Błońska nie zagłosuje, czy wycofa swoją kandydaturę.



– To już proszę pytać Panią Marszałek, tego nie wiem (...). Na pewno nie będzie głosować, natomiast jej nazwisko z listy wyborczej prawdopodobnie nie będzie wycofane. Ja ciągle wierzę, że uda nam się przenieść te wybory na bezpieczniejszy okres, ale z tymi samymi kandydatami. Wycofanie się z listy kandydatów oznaczałoby jakiś problem dla Koalicji Obywatelskiej więc pani marszałek się nie wycofuje – zapewniał Grodzki.

PO nie uzna wyników wyborów?

Profesor Tomasz Grodzki pytany o to czy Platforma uzna wynik wyborów prezydenckich stwierdził, że wybory są "farsą". – Te wybory nie spełniają w tej formie standardów demokratycznych. To, że my nie będziemy uznawać tego prezydenta jest mniej istotne... Dla mnie to co najmniej pseudo wybory, albo usługa pocztowa, albo, mówiąc brutalnie, farsa wyborcza. Trudno więc uważać, że ktoś będzie miał legitymizację do rządzenia krajem wybrany w tego rodzaju farsie. Proszę pytać przewodniczącego Borysa Budki [czy PO uzna wyniki wyborów – red.]. Zadecyduje o tym zapewne Rada Krajowa PO – mówił marszałek Senatu.



Gość Radia Plus mówił tez o pracach Senatu nad ustawą wprowadzającą powszechne wybory korespondencyjne. – Tu nie chodzi o to żeby utrudnić wybory, trzeba iść krok dalej, wybory w takiej formie, niedemokratycznej, niekonstytucyjnej, w szczycie epidemii, nie mogą się odbyć. Te trzydzieści dni to naprawdę jest porządna praca legislacyjna. Ani przez moment się nie kryłem z tym, że 10 maja wybory nie tylko mają być utrudnione, ale mają się po prostu nie odbyć. Siły demokratyczne razem z siłami rządzącymi powinny w końcu usiąść do stołu i wypracować model, który uznamy za demokratyczny – stwierdził marszałek Senatu.