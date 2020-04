"Nie zmienia się jedno". Semka poleca prenumeratę "Do Rzeczy"

Mamy już za sobą parę dobrych tygodni pandemii i jakoś uczymy się w tej nowej rzeczywistości dawać sobie radę. Przede wszystkim, dziękuję że nas kupujecie. Dziękuję, że uważacie że to, że "Do Rzeczy" się ukazuje jest ważną wartością. Nie zmienia się jedno: dalej będę namawiał do tego, abyście najlepiej kupowali nasze pismo za pomocą prenumeraty - czy to cyfrowej, czy papierowej – mówi Piotr Semka, publicysta tygodnika "Do Rzeczy".