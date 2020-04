RPO skarży decyzję premiera dot. wyborów. "Rażące naruszenie prawa"

Z informacji przekazanej dziś przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, iż Adam Bodnar wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, aby ten w trybie uproszczonym stwierdził nieważność decyzji premiera z 16 kwietnia br. Decyzja ta dotyczy zobowiązania Poczty Polskiej do podjęcia i realizacji czynności niezbędnych do przygotowania wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej. To właśnie na podstawie tej decyzji szefa rządu Poczta wystąpiła do władz samorządowych o przekazanie jej spisów wyborów.

Decyzji tej Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca "brak podstawy prawnej oraz rażące naruszenie prawa, polegające na poleceniu Poczcie Polskiej S.A. realizacji zadania, które w dniu jej wydania nie leżało w sferze zadań operatora publicznego". Adam Bodnar zauważa, że przepisy Kodeksu wyborczego powierzają je odpowiednio komisarzowi wyborczemu, urzędnikowi wyborczemu, a także Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Inspekcji Sanitarnej w przypadku osób poddanych kwarantannie.

Zdaniem RPO, doszło też do naruszenia przepisów postępowania, "mających istotny wpływ na wynik sprawy, tj. przepisów ustawy 'antykoronawirusowej' z 2 marca 2020 r., przez uznanie, że polecenie przekazania Poczcie Polskiej S.A. spisu wszystkich wyborców wyczerpuje przesłankę zapobiegania COVID-19".

Czytaj także:

"Nie mają żadnych hamulców". Budka: Winni poniosą odpowiedzialnośćCzytaj także:

Minister Szumowski napisał do szefów szpitali. Ujawniono treść pismaCzytaj także:

"Nie wystartuje w wyborach, ale...". Zaskakująca zapowiedź sekretarza generalnego PO nt. Kidawy-Błońskiej