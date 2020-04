Marszałek Sejmu zwiadamia prokuraturę ws. opinii zamówionej przez Kidawę-Błońską

Marszałek Sejmu mówiła o opinii zamówionej przez wicemarszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską. Jak podkreśliła, choć krąży ona na drukach z logotypem Sejmu RP i Biura Analiza Sejmowych, co może wskazywać na to, że jest ekspertyzą samego BAS, nie jest tak.

– To nie jest opinia BAS, tylko jednego z profesorów uczelni wrocławskiej, na prywatne zamówienie - z zewnętrznego środowiska, a nie z BAS-u – powiedziała. Elżbieta Witek zapowiedziała, że zamierza o całej sprawie zawiadomić prokuraturę. – Ktoś się podszywa pod BAS i to jest niedopuszczalne – oceniła.

Witek przyznała też, że liczy iż sytuację wyjaśni Małgorzata Kidawa-Błońska. – To jest po prostu nieuczciwe. Mam nadzieję, że Małgorzata Kidawa-Błońska zgodzi się spotkać z państwem i powie, że to nie jest dokument BAS. Ktoś się podszył, użył loga Sejmu i BAS. To jest nieuczciwe i jako marszałek nie mogę pozwolić, żeby takie dokumenty dopuszczone do obiegu publicznym funkcjonowały – oświadczyła.

Czytaj także:

"Albo wybory korespondencyjne, albo 10 maja widzimy się przy urnach"Czytaj także:

Minister Szumowski napisał do szefów szpitali. Ujawniono treść pisma