Rzecznik Lewicy bezlitosna dla Kidawy-Błońskiej: Najlepszym sukcesem, będzie wynik 0 proc.

Jak pokazują wszystkie sondaże, w ostatnich tygodniach Małgorzata Kidawa-Błońska sukcesywnie traci poparcie. Jej słupki poparcia już dawno spadły poniżej 10 proc. Obecnie kandydatka PO przegrywa nie tylko z Andrzejem Dudą i liderem PSL, ale często również z Robertem Biedroniem i Szymonem Hołownią. W niektórych badaniach zajmuje nawet ostatnie miejsce za Krzysztofem Bosakiem.

– Ostatni wynik 4 proc. sugeruje, że trzeba go jakoś wytłumaczyć. Myślę, że uzasadnienie ma być takie, że triumfem Kidawy będzie to, że na nią nikt nie zagłosuje i wtedy powie, że ma najbardziej potężny elektorat w Polsce, bo 100 proc. na nią nie zagłosuje. Myślę, że to jest taka droga – stwierdziła Anna Maria Żukowska.

"To nie apel, tylko szantaż moralny"

Polityk zastanawiała się również nad tym, czy jeżeli teraz Platforma Obywatelska wzywa do bojkotu wyborów, to tak samo się zachowa w przypadku wyborów parlamentarnych.

Rzecznik Lewicy krytycznie odniosła się do niedawnych słów Donalda Tuska, który wzywał do zbojkotowania wyborów. – To nie apel, tylko szantaż moralny. To nie odniesie oczekiwanego skutku. Szachowanie kogoś takimi sformułowaniami jest nieeleganckie. Bo to są decyzje wyborców, których nie powinni oceniać politycy. To były niezręczne słowa wobec syna prof. Bartoszewskiego, który zadeklarował, że będzie głosował na swojego kandydata – mówiła Żukowska.