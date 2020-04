Łukasz Warzecha, " Do Rzeczy"

"Ścierają się tu różne poglądy. Chcemy tacy pozostać". Warzecha poleca prenumeratę "Do Rzeczy"

– Zachęcam do kupowania i przedłużania prenumeraty "Do Rzeczy". Zachęcam nie dlatego, że mamy ciężkie czasy i trzeba pomagać prasie, ale dlatego, że nasz tygodnik jest ciekawy i ma tę rzadką cechę, że ścierają się tu różne poglądy i opinie, a autorzy reprezentują różne spojrzenia na najróżniejsze problemy. Z takiego starcia opinii zawsze wynika coś interesującego. Chcemy tacy pozostać – mówi publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.