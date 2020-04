Powstaje strategia testowania na koronawirusa. Ogłoszenie na początku maja

Wiceminister zdrowia odpowiadał w Sejmie na pytanie posłów PiS na temat liczby wykonywanych testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Pytanie o liczby testów i ich dostępność oraz laboratoriów zadawał poseł Andrzej Gawron (PiS), który podkreślał, że w obecnej sytuacji szybkość i masowość testów jest bardzo istotna.

Wiceszef MZ zapowiedział, że wiele kwestii związanych ze strategią testowania powinno zostać wyjaśnionych w dokumencie, który resort chce opublikować z początkiem maja.

– W pierwszym tygodniu maja chcielibyśmy jako Ministerstwo Zdrowia ogłosić taką strategię, czyli pokazać krok po kroku, kogo, czyli które grupy, jakimi testami chcemy w najbliższym czasie testować – poinformował Gadomski. Jak wyjaśnił, wspólnie z MZ pracuje nad tym m.in. zespół ekspertów przy ministrze zdrowia i eksperci z zakresu epidemiologii.

Gadomski podał również aktualne dane dotyczące przeprowadzania testów. Jak poinformował, sieć laboratoriów diagnozujących COVID-19 to dziś 100 podmiotów, przy czym liczba pracowni jest zwiększana. Ocenie zespołu ekspertów, który wydaje rekomendacje, czy dane laboratorium spełnia odpowiednie warunki, aktualnie podlega kolejne 11 wniosków.

Wiceminister przekazał, że w Polsce do tej pory zrealizowano około 340 tysięcy testów. Wydajność sieci laboratoriów to od 20 tysięcy do 25 tysięcy testów na dobę. – To więcej niż robimy dziennie, bo dzisiaj ta liczba zlecanych testów oscyluje na poziomie 12-14 tysięcy – zaznaczył.

