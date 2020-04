"Przykład polskiego ducha w trudnym czasie". Prezydent rozmawiał telefonicznie z papieżem Franciszkiem

Jak poinformował Szef Gabinetu Prezydenta RP, "to była serdeczna, półgodzinna rozmowa". – Prezydent Andrzej Duda poinformował Ojca Świętego, jakiej pomocy udziela Polska innym krajom w czasie pandemii, o polskich misjach medyczno-wojskowych, o pomocy sprzętowej. Ojciec Święty uznał to za wspaniały przejaw solidarności międzynarodowej oraz za przykład polskiego ducha, pomocy bliźnim w czasie trudnym – powiedział Krzysztof Szczerski. Prezydencki minister poinformował również, że w najbliższych dniach dotrze do Watykanu transport z PKN Orlen ze środkami dezynfekującymi.

Andrzej Duda rozmawiał z Ojcem świętym także o przypadającej 18 maja setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. – Główne uroczystości przewidziane na 17 maja niestety są z powodu pandemii przełożone. Ojciec Święty zapewnił wszystkich Polaków, że będzie modlił się przy grobie św. Jana Pawła II w rocznicę jego urodzin i prosił wszystkich Polaków o to, aby duchowo łączyli się z nim w tej modlitwie, w tę ważną dla całego Kościoła rocznicę – relacjonował Szczerski.

– Ojciec Święty przekazał na ręce prezydenta błogosławieństwo dla Polaków na całym świecie. Zapewnił o modlitwie o Polskę, za Polaków, za szczególnym wstawiennictwem Matki Bożej, której jest poświęcony miesiąc maj. Prosił o to, aby modlić się za niego, za zakończenie pandemii, za pokój na świecie – dodał Szef Gabinetu Prezydenta RP.





