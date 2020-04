Kwaśniewski: Mandat prezydenta będzie zainfekowany na zawsze

Były prezydent był gościem Moniki Olejnik w "Kropce nad i". Tematem rozmowy były zarządzone na 10 maja wybory prezydenckie, które partia rządzące chce przeprowadzić korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się opozycja oraz były już wicepremier Jarosław Gowin. Także zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego nie będzie to dobre rozwiązanie.

– Wybory przeprowadzone w taki sposób, czyli niezgodny z przepisami, na siłę, on oczywiście spowoduje, że ten kryzys polityczny będzie nie tylko trwały, ale będzie pogłębiony – ocenił polityk. Gość Moniki Olejnik podkreślił, że to nie jedyna wada takiej formy wyborów. – Mandat prezydenta będzie słaby. On będzie zainfekowany tym koronawirusem na zawsze – wskazał. Jego zdaniem, wybór głowy państwa dokonany taką metodą spowoduje liczne protesty wyborcze, nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

– Jak rozumiem, lider PiS uważa, że zwycięzców nikt nie sądzi i "jak wygramy wybory prezydenckie, to nie martwmy się o nic innego". Ale moim zdaniem, dla samego prezydenta, dla jego mandatu, ale także prestiżu Polski, to jest rozwiązanie jak najgorsze – ocenił były prezydent.

