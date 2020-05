"A może chce wstąpić do Konfederacji?". Sikorski na konferencji Bosaka, nie ustają komentarze

Wczorajsza konferencja prasowa Krzysztofa Bosaka i byłego europosła Dobromira Sośnierza miała miejsce przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Kandydat Konfederacji na prezydenta mówił w trakcie konferencji o nakładanych przez Unię Europejską podatkach oraz uległości polskiego rządu wobec Brukseli. W pewnym momencie konferencji, pojawił się europoseł PO Radosław Sikorski, który najpierw przeszkadzał, krzycząc do przemawiającego Dobromira Sośnierza. Następnie Sikorski podszedł do polityków Konfederacji i oświadczył, że one będzie razem z Krzysztofem Bosakiem odpowiadać na pytania dziennikarzy. CZYTAJ WIĘCEJ

Sikorski popiera Bosaka?

Opublikowanie nagrania wywołało falę komentarzy, w większości krytycznych wobec niegrzecznego zachowania Radosława Sikorskiego.

"Ale ta hucpa, którą urządził dziś R.Sikorski na konfie Konfederacji, to jest jednak upadek. Przerywanie, krzyki, stawianie się w roli dziennikarza i tłumaczenie...»akurat tędy przechodziłem«" – komentuje dziennikarz TVP Marcin Tulicki. Wiele osób w komentarzach pod nagraniem pyta też w żartach, czy pojawienie się polityka PO na konferencji Konfederacji to wyraz poparcia dla Krzysztofa Bosaka.

