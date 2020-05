– Jest nas, Polek i Polaków, aż 60 milionów, a nasze barwy są biało-czerwone. 2 maja te dwa fakty wybrzmiewają z całą mocą, bo obchodzimy święto Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi – przypomina na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

"Wszystkim Rodakom mieszkającym poza Ojczyzną, na wszystkich kontynentach, z całego serca dziękuję za to, że rozsławiacie imię naszego kraju we wszystkich zakątkach Ziemii. Wszyscy – w Polsce i na świecie – wywieśmy dzisiaj nasze piękne, biało-czerwone, flagi narodowe" – podkreśla dalej szef rządu.

W tym roku już 16. raz obchodzimy Dzień Flagi.

Dzień Flagi RP to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce. Ustanowiono je na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. Nieprzypadkowo to ważne święto obchodzimy właśnie 2 maja. Tego dnia w 1945 roku żołnierze 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa (Siegessäule) w Berlinie. W czasach PRL tego dnia władze nakazywały polskie flagi zdejmować, tak aby nie były one widoczne w zniesione wtedy Święto Konstytucji 3 Maja. 2 maja obchodzone jest też święto Polonii i Polaków poza granicami kraju.