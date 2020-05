"Morawiecki rzucał koktajlami Mołotowa. Został premierem". Nietypowy apel Frasyniuka

Władysław Frasyniuk podkreśla, że młodzież nie chce się buntować przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, gdyż uważa, że "ci, co przyjdą po PiS, formalnie będą demokratyczni i wolnościowi, ale merytorycznie niewiele lepsi".

"Do młodego pokolenia trzeba mówić tak: »Słuchajcie z uwagą wystąpień Morawieckiego, przeczytajcie fragment życiorysu, kiedy mówił, że rzucał koktajlami Mołotowa. Przypominam, został premierem. Zastanówcie się, może warto«” – mówi w rozmowie z "Wyborczą".

Następnie Frasyniuk dodaje, że nie ma ochoty już apelować do opozycji, która go zawiodła. W rozmowie z "GW" podkreśla, że opozycja jest wewnętrznie skłócona i nie chce się porozumieć, podczas gdy Jarosław Kaczyński myśli perspektywicznie.

"Oni [opozycja - red.] nadal nie rozmawiają. Później mają pretensje do Kaczyńskiego, że on ma wariant A, B, C, D i E, żalą się, jak tu walczyć z takim graczem. No to czemu oni nie mają przynajmniej wariantu A i B" – żali się Frasyniuk.

Frasyniuk wyraził też nadzieję, że w najbliższych miesiącach ludzie wyjdą na ulice i obalą rząd."Raczej liczę na to, że za parę miesięcy nadejdzie dzień, w którym ludzie wyjdą na ulicę i zmiotą ten rząd, bo okaże się, że nie ma pracy, a poziom ich życia drastycznie się obniżył" – podkreśla rozmówca "Wyborczej".