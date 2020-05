Macierewicz: Tusk powiedział "likwidujmy PO"

We wtorek rano były premier polskiego rządu Donald Tusk wydał oświadczenie, w którym zapowiada osobisty bojkot majowych wyborów prezydenckich. Jednocześnie zaapelował do Polaków, by również nie brali udziału w głosowaniu.

O tę sytuację został zapytany były szef MON Antoni Macierewicz. Jego zdaniem Tusk uczestniczy w likwidacji formacji, którą sam zakładał przed laty.



– Donald Tusk dal sygnał do samoizolacji PO. Konsekwencje widać w sondażach poparcia dla Małgorzaty Kidawy-Blońskiej. Ta katastrofa się pogłębia, Tusk ją wsparł. Powiedział "likwidujmy PO". Człowiek, który współtworzył PO dziś ją likwiduje – mówił Macierewicz.

Zdaniem polityka bojkot wyborów ma w rzeczywistości doprowadzić do obalenia rządów Prawa i Sprawiedliwości. – Wezwanie do bojkotu wyborów prezydenckich to próba realizacji przez establishment okrągłego stołu planu Kwaśniewskiego - wykorzystania sytuacji do obalenia rządów niepodległościowych, które wydobyły Polskę z zależności zewnętrznej – ocenił gość PR24.

Macierewicz podkreślił, że wybory muszą się odbyć w maju, gdyż tak wskazuje konstytucja. – Wzywanie do bojkotu to kompromitacja. Ci ludzie wyłączają się z polskiej wspólnoty narodowej – twierdzi polityk.