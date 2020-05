Gryglas: Wierzę, że posłowie Porozumienia zdadzą ten egzamin

Zbigniew Gryglas podkreślał, że Zjednoczona Prawica pozostanie zjednoczona.

– Zjednoczona Prawica jest wielka wartością, dzisiaj w polskim parlamencie nie ma innej siły, nie ma takiej koalicji, która byłaby w stanie wziąć na siebie losy państwa i zmierzyć się z tymi trudnymi zadaniami, co więcej w takiej dłuższej perspektywie ważne jest, żeby kontynuować taki kurs na modernizację Polski, na budowę siły naszego państwa – powiedział.

– Jesteśmy w trakcie pandemii i w tym trudnym czasie, trudnym dla naszego państwa, trudnym z punktu widzenia zdrowotnego, ale także gospodarczego, musimy być odpowiedzialni, musimy wykazać się tą odpowiedzialnością za państwo polskie i nie dokładać kolejnego kryzysu do tych już, z którymi się zmagamy, nie możemy dokładać kryzysy politycznego, ja jestem głęboko przekonany, że moje koleżanki i koledzy, politycy Porozumienia dobrze to rozumieją – dodał.

Gryglas: Nie ma innego rozwiązania jak wybory w maju

Zdaniem wiceministra aktywów państwowych w grę wchodzą wyłącznie wybory prezydenckie w maju.

– Zaproponowaliśmy opozycji zmianę konstytucji i przesunięcie tych wyborów o dwa lata, ta propozycja została odrzucona i w efekcie nie ma innego rozwiązania, jak tylko wybory w maju. Ja mocno sprzeciwiam się wszelkim takim próbom instrumentalnego traktowania stanu nadzwyczajnego, nie może być tak, żeby stan nadzwyczajny był wprowadzany tylko po to, by przełożyć wybory – stwierdził.

"Musimy odrzucić nasze partykularne interesy, musimy kierować się interesem Rzeczypospolitej"

Na pytanie, jak jego zdaniem potoczy się głosowanie ws. wyborów korespondencyjnych, jak zagłosują posłowie Porozumienia, odpowiedział: –Wierzę, że Porozumienie zagłosuje odpowiedzialnie i taką wyrażam nadzieję.

– Mamy do czynienia z kwestią fundamentalną dla państwa, musimy odrzucić nasze partykularne interesy, nawet interesy partyjne, musimy w tym momencie kierować się interesem Rzeczypospolitej – dodał

– Czyli w interesie Rzeczypospolitej jest to, żeby wybory odbyły się w maju, jak rozumiem? – dopytywała Ewa Bugała. – Tak pani redaktor, ciągłość władzy jest wielką wartością, ciągłość władzy i to byśmy uniknęli chaosu konstytucyjnego, no to jest ważne nie tylko z powodów ustrojowych, konstytucyjnych, ale także pragmatycznych – stwierdził Zbigniew Gryglas.