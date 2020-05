Budka przestrzega prezesa PiS i apeluje do premiera

– Przestrzegam Jarosława Kaczyńskiego przed tym, by kruczkami prawnymi próbował wykorzystać TK do legalizowania rzeczy, które są nielegalne – mówił w Katowicach Borys Budka.

Szef Platformy zaapelował także do premiera: – Wzywam Mateusza Morawieckiego do tego, by wprowadził stan klęski żywiołowej i byśmy wspólnie w duchu porozumienia ustalili bezpieczny termin wyborów prezydenckich, tak by wyborcy w sposób nieskrępowany mogli oddać swój głos na wybranego przez siebie kandydata i byśmy pamiętali o tych, którzy dziś za granicą będą pozbawieni prawa wyborczego. Apeluję o to i wierzę, że to porozumienie jest możliwe i wierzę, że 7 maja większość parlamentarna odrzuci niekonstytucyjne głosowanie korespondencyjne.

– Dochodzą do nas głosy, jakoby w najbliższym czasie była próba użycia Trybunału Konstytucyjnego do tego, by legalizować niekonstytucyjne wybory w maju tego roku. Chcę wyraźnie z tego miejsca powiedzieć, że jedynym sposobem, by wybory prezydenckie odbyły się zgodnie z Konstytucją, w terminie bezpiecznym i by były one bezpieczne, jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. I o tym jako pierwsza mówiła marszałek Kidawa-Błońska i o tym mówimy jednym głosem w całej opozycji – wskazał Borys Budka.

