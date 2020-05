Hołownia prezentuje "orędzie obywatelskie". "Chodźcie z nami!"

W 229. rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja ubiegający się o fotel prezydenta Szymon Hołownia opublikował "orędzie obywatelskie". To nagranie, w którym obok kandydata, wypowiadają się jego zwolennicy.

"Pół roku temu byłem sam, bezsilny i wściekły. Ruszyłem do działania, bo nie mogłem już znieść patrzenia na to, jak PiS demoluje nasz kraj, a opozycyjne partie zajęte są sobą i nie potrafią się temu przeciwstawić. Dziś mam w sobie nadzieję, bo przez te pół roku dokonałem wielkiego odkrycia, że jest na wielu" – zaczyna Szymon Hołownia.

Kolejne kwestie wypowiadają obywatele: "Wielu ludzi, którzy chcą działać i budować Polskę po nowemu. Chcemy Polski demokratycznej, w której politycy służą ludziom, a nie ich wykorzystują. Polski Zielonej, w której wspólnie ratujemy środowisko naturalne, rozumiejąc, że jest ono nam niezbędne do życia. Polski Solidarnej, która zapewnia każdemu dostęp do leczenia, dzieciom publiczne szkoły na miarę XXI wieku a seniorom – potrzebną im opiekę. Już dzisiaj jest nam ponad 7 tysięcy. Wolontariusze, profesjonaliści, eksperci. Są darczyńcy, 55 000 osób, które ofiarowały nam ponad 4 miliony złotych. Dali swoje prywatne pieniądze i to w tak trudnych czasach. Dlaczego? Bo chcą dołożyć się do wspólnego planu, do budowania nowej i lepszej Polski".

"Dlatego nie przypadkiem opowiadamy wam o naszym działaniu dzisiaj, w święto Rzeczpospolitej, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po roku 1980 i 1989 nadszedł rok 2020, a my, Polacy znów musimy zadawać sobie pytania o nasze wolności. Nadszedł czas, aby w obliczu zagrożenia znowu się zjednoczyć. Walka w obronie demokracji to dla nas pierwszy krok, ale nasz plan sięga dalej. Nasze działania zorientowane są na cele, które przekraczają kadencję, które służą pokoleniom. Nie są przeznaczone dla jednej politycznej sekty, ale dla całego społeczeństwa. Jacek Kuroń powiedział: nie palcie komitetów, zakładajcie własne”. I to właśnie robimy. Zapraszamy Was, chodźcie z nami" – słyszymy w orędziu.