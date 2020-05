Hołownia opublikował szokujące, na którym... płacze. "Oddam wszystko..."

Chodzi o nagranie z 2 maja, w którym Hołownia zwraca się bezpośrednio do swoich wyborców i przekonuje ich do udziału w wyborach i oddania na niego głosu. Kandydujący na prezydenta publicysta często publikuje tego rodzaju materiały, by skomentować bieżącą sytuację lub nawiązać kontakt ze swoimi zwolennikami.

Tym razem prezenter znów zaskoczył internautów swoim zachowaniem. Na umieszczonym w sieci filmie Hołownia ze łzami w oczach i drżącym głosem przekonuje internautów do oddania na niego głosu.

– Czytam ją (konstytucję - red.) codziennie. Chciałbym kiedyś zrobić Polskę, która będzie właśnie taka – stwierdza łamiącym się głosem kandydat na prezydenta, pokazując egzemplarz polskiej ustawy zasadniczej. – Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, by właśnie taka była - mówi dalej z płaczem, wycierając oczy.

– Wyobraźcie sobie ile możemy zaprzepaścić. Wyobraźcie sobie Polskę 30 maja. I sami sobie zapytajcie jak chcecie żeby wyglądała – dodaje Hołownia.

