NRL o ograniczeniach związanych z epidemią: Jawnie dyskryminują personel medyczny

Polityk PiS to przewidział? "Jestem po prostu nieomylny jak zawsze"

- To bzdury! Oficjalna wersja brzmi tak: nic mi o tym nie wiadomo. Jedyne o czym mówiono, to o wydłużeniu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy o dwa lata, co dałoby finalnie 7 lat. Nikt nie chce skracać kadencji prezydenta. Raczej chodzi o...