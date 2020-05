Grodzki: Senatorowie, mówiąc nieco kolokwialnie, mają już trochę dosyć tej sytuacji

Dzisiaj rusza dwudniowe posiedzenie Senatu, podczas którego senatorowie zagłosują m.in. nad ustawą dot. głosowania korespondencyjnego w wyborach. Senat od miesiąca zajmuje się projektem i będzie nad nim obradować w ostatnim możliwym terminie.

– Jako pierwszy punkt wchodzi ta ustawa korespondencyjna, która była niezwykle rzetelnie i sumiennie przeprocedowana w Senacie. Posiedzenie komisji przedłużało się, było mnóstwo opinii. Finalnie komisje połączone rekomendują odrzucenie tego projektu ustawy o głosowaniu korespondencyjnym – tłumaczył Grodzki.

– Jako drugi punkt będzie procedowana uchwała wzywająca władze do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, ponieważ senatorowie, mówiąc nieco kolokwialnie, mają już trochę dosyć tej sytuacji, kiedy wszystkie atrybuty stanu klęski żywiołowej są wprowadzone w życie, a tylko ten stan nie jest nazwany – podkreślił dalej marszałek Senatu.

Grodzki stwierdził, że Senat zajmie się także Tarczą Antykryzysową 3.0. – Z tym jest pewien problem, bo senatorowie, legislatorzy znaleźli mnóstwo czegoś, co się określa kolokwialnie „wrzutkami”, pod płaszczem walki z pandemią – tłumaczył polityk.



– Co jest niezrozumiałe zarówno dla senatorów, a trochę trudne do wytłumaczenia również dla przedstawicieli rządu, dlatego komisja budżetu, która osiowo zajmowała się tym projektem, zażądała dodatkowych wyjaśnień od legislatorów, przedstawicieli rządu. Dopiero jak to dostaniemy, będzie jako ostatni punkt prawdopodobnie ta ustawa rozpatrywana – mówił Grodzki.