Awantura w Senacie. Kolejna przerwa, "aby odrzucić próbę zadymy”

Dzisiaj rano ruszyło dwudniowe posiedzenie Senatu, podczas którego senatorowie zagłosują m.in. nad ustawą dot. głosowania korespondencyjnego w wyborach. Senat od miesiąca zajmuje się projektem i będzie nad nim obradować w ostatnim możliwym terminie.

Wniosek ws. trybu pracy

Na samym początku posiedzenia senator PiS Marek Martynowski zgłosił w imieniu klubu wniosek o zmianę trybu pracy. – Proszę o zmianę z hybrydowego przeprowadzania obrad na tradycyjne. Jesteśmy przeciwko obecnej formie, bo jeśli komisje senackie nie mogą tak pracować, to my również na sali plenarnej powinniśmy takie same reguły stosować – tłumaczył polityk.

W odpowiedzi marszałek Grodzki tłumaczył, że porządek obrad został przyjęty przed posiedzeniem, a konwent zaakceptował formę obrad zarówno tradycyjną, jak i on-line. Jak podkreślił polityk, obecnie niemożliwe jest, aby wszyscy senatorowie przyjechali do Warszawy.

Z Grodzkim nie zgodził się wicemarszałek izby Stanisław Karczewski, który zwrócił uwagę Grodzkiemu, że skoro został zgłoszony wniosek formalny, to jest obowiązek głosowania. – Niech go przegłosuje większość, a nie z całym szacunkiem pan – stwierdził Karczewski. Wtedy ogłoszono pół godziny przerwy.

Po wznowieniu obrad odbyło się głosowanie ws. wniosku senatora PiS. Poparło go 45 senatorów, przeciwko było 51 senatorów i wniosek został odrzucony.

W związku z wnioskiem senatora PiS, senator KO Leszek Czarnobaj stwierdził jednak, że potrzebna jest zmiana regulaminu Senatu, aby "odrzucić próbę zadymy". – Należy zwołać komisje regulaminową oraz ustawodawczą, aby rozpatrzyć wniosek PiS (o "hybrydowym" trybie pracy Senatu - red.). Komisje przedłożą wniosek i zostanie on uchwalony. Tak, aby nikt nie miał problemu z taką formą głosowania i prowadzenia obrad – podkreślił Czarnobaj.

Marszałek Grodzki przyjął wniosek formalny o przerwę i zarządził wznowienie obrad Izby wyższej o 13:30. Do godziny 13.30 zbierze się komisja regulaminowa i ustawodawcza, w celu rozpatrzenia projektu zmiany regulaminu autorstwa senatorów PiS dot. możliwości przeprowadzenia posiedzenia z „wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość”.

