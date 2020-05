RPO odpowiada na pismo Julii Przyłębskiej. Chodzi o wybory

RPO przyłączy się do postępowania i przedstawi stanowisko we wskazanym terminie – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. To odpowiedź na pismo, jakie wpłynęło dziś do Biura RPO od Trybunału Konstytucyjnego.

Z informacji podanej na stronie RPO wynika, że do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło dziś pismo prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, zawiadamiające o wszczęciu postępowania ws. wniosku marszałek Sejmu Elżbiety Witek dotyczącego niezgodności z Konstytucją art. 289 Kodeksu wyborczego. Jak poinformowano, w piśmie tym wskazany został termin na zgłoszenie udziału przez Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu przed TK i przedstawienie pisemnego stanowiska w sprawie. Termin ten wyznaczono do jutra do godz. 10.00. Rzecznik Praw Obywatelskij podkreśla, że w myśl obowiązujących przepisów przysługuje mu 30-dniowy termin na odpowiedź. "Niemniej – kierując się w tym wypadku zasadą współdziałania organów państwa – RPO przyłączy się do postępowania i przedstawi stanowisko we wskazanym terminie" – czytamy w komunikacie. Jak poinformowano, Adam Bodnar będzie wnioskował o przeprowadzenie rozprawy oraz o nierozstrzyganie sprawy na posiedzeniu niejawnym. Jak przekazano, jednocześnie Rzecznik Praw Obywatelskich podtrzymuje swoje stanowiska wskazujące, że: "ze względu na stan epidemii należy ogłosić przewidziany w art. 228 Konstytucji RP (a faktycznie już mający miejsce) stan nadzwyczajny w postaci stanu klęski żywiołowej, a tym samym wybory prezydenckie powinny się odbyć nie wcześniej niż 90 dni po zakończeniu stanu nadzwyczajnego (stanowisko RPO z 24 marca 2020 r.)" oraz "wybory prezydenckie nie mogą się odbyć 10 maja, ani w innych terminach majowych, ze względu na rażące naruszenie praw obywatelskich (opinia RPO przedstawiona Senatowi RP 22 kwietnia 2020 r.)".