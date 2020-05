Kidawa-Błońska: Z wszystkimi krajami nie jesteśmy w najlepszych relacjach

– Na razie, po 4 latach po raz pierwszy jestem w TVP i robię to tylko po to, że chcę, żeby Polacy zobaczyli, co myślę i jak wygląda ta debata, bardzo trudna debata, bo nie mamy wyborów prezydenckich i nie wiadomo kiedy będą i na jakich warunkach – rozpoczęła swoje wystąpienie kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska.

Następnie Kidawa-Błońska stwierdziła, że wbrew temu co mówił prezydent Duda w trakcie debaty, Polska nie ma dobrych relacji z innymi państwami. – Potrzebujemy polityki zagranicznej, która w ostatnich latach nie wygląda najlepiej. Tak naprawdę ze wszystkimi krajami nie jesteśmy w najlepszych relacjach i zapewnienia prezydenta nas nie przekonają. Musimy rozmawiać jako partnerzy, jako sojusznicy, dlatego ważna jest UE, USA, kraje Europy Wschodniej. Chciałabym pokazać, że jesteśmy partnerem, który słucha, daje dobre propozycje i który jest partnerem wiarygodnym. Chciałbym zaprosić do Polski na pierwszą wizytę przedstawicieli Trójkąta Weimarskiego, żeby Polska na nowo wróciła do tego ważnego miejsca decydowania o losach w Europie, bo wtedy łatwiej nam będzie rozmawiać ze wszystkimi krajami – dodała kandydatka.

W dzisiejszej debacie udział biorą wszyscy kandydaci w wyborach prezydenckich 2020: walczący o reelekcję prezydent Andrzej Duda, kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, polityk i prezenter Szymon Hołownia, kandydat Lewicy Robert Biedroń, lider PSL i Koalicji Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Konfederacji Krzysztof Bosak, były europoseł, przedsiębiorca Stanisław Żołtek, przedsiębiorca i były poseł Marek Jakubiak, historyk i były europoseł Mirosław Piotrowski oraz polityk i przedsiębiorca Paweł Tanajno.

Spór o termin i formę wyborów

Wybory są zaplanowane na 10 maja, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami powinny odbyć się w tradycyjnej formie. Ten termin budzi jednak kontrowersje ze względu na epidemię koronawirusa.

Opozycja konsekwentnie domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i na tej podstawie przełożenia wyborów na termin późniejszy. Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym przyjęta przez Sejm, przez 30 dni znajdowała się w Senacie. Wczoraj wieczorem Senat przyjął uchwałę ws. odrzucenia projektu ustawy PiS w całości.

Projekt wrócił do Sejmu i prawdopodobnie jutro posłowie będą głosować za jego przyjęciem. Do odrzucenia w Sejmie stanowiska Senatu wymagana jest bezwzględna większość głosów. Obecnie klub PiS liczy 235 posłów, spośród których 18 to posłowie koalicyjnego Porozumienia. Wciąż nie wiadomo, jak potoczą się losy projektu w Sejmie, ponieważ partia Jarosława Gowina jest podzielona.

