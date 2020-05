Duda o pierwszej wizycie w II kadencji: Chciałbym pojechać do Rzymu, bo to by znaczyło, że epidemia koronawirusa już minęła

– W tym roku chciałbym najpierw pojechać do Rzymu, dlatego że to będzie oznaczało, że epidemia koronawirusa minęła, że ją pokonaliśmy, że Włochy, które tak bardzo ucierpiały, są wspierane przez swojego sojusznika w UE – mówił prezydent Duda, w pierwszej serii pytań poświęconej polityce zagranicznej.

– Dlatego też m.in. napisałem w ostatnim czasie list do moich koleżanek i kolegów, prezydentów i koronowanych głów państw europejskich. Współpraca w ramach UE jest bardzo ważna. Dziś mamy bardzo ważną współpracę transatlantycką, mamy świetne relacje z USA, wielokrotnie moje spotkania z prezydentem Trumpem. Jeździmy dzisiaj do USA bez wiz, więc to pokazuje, że tu relacje są bardzo dobre. Chciałbym, żebyśmy pomogli też UE wyjść z tego kryzysu, żebyśmy tutaj aktywni, żebyśmy dalej budowali współpracę UE w ramach Trójmorza, którą rozpoczęliśmy 5 lat temu – podkreślił prezydent.

Runda druga – gospodarka

W drugiej turze politycy mówili o problemach gospodarczych wywołanych przez epidemię koronawirusa. – Ostatnie lata to był okres bardzo dynamicznego rozwoju. To był okres, w którym w Polsce wiele dobrego się działo i bardzo wielu ludzi skorzystało na tym rozwoju gospodarczym. Jaka była tego tajemnica? Była bardzo prosta. To był efekt dobrego współdziałania pomiędzy prezydentem, rządem i większością parlamentarną – tłumaczył prezydent.

– Jeżeli dzisiaj dotyka nas kryzys, to my pokazujemy, że właśnie także poprzez dobre współdziałanie potrafimy sobie z tym kryzysem radzić. Dowodem tego są kolejne przyjmowane tarcze antykryzysowe, przyjmowane w konsultacji ze związkami zawodowymi, a więc z partnerami społecznymi, także i w konsultacji z przedsiębiorcami. Dlatego że to oni są tym ważnym elementem i bardzo ważnym głosem. To oni zapewniają miejsca pracy, a nam chodzi o to, żeby uratować polską przedsiębiorczość, a po drugie aby jak najwięcej miejsc pracy w Polsce nie zniknęło. Żeby ludzie mogli się bogacić. Jestem optymistą. Wierzę w to, że to właśnie nasze współdziałanie pozwoli nam przetrwać i z powrotem wyjść na prostą i piąć się w górę – dodał Duda.

W dzisiejszej debacie udział biorą wszyscy kandydaci w wyborach prezydenckich 2020: walczący o reelekcję prezydent Andrzej Duda, kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, polityk i prezenter Szymon Hołownia, kandydat Lewicy Robert Biedroń, lider PSL i Koalicji Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Konfederacji Krzysztof Bosak, były europoseł, przedsiębiorca Stanisław Żołtek, przedsiębiorca i były poseł Marek Jakubiak, historyk i były europoseł Mirosław Piotrowski oraz polityk i przedsiębiorca Paweł Tanajno.

Spór o termin i formę wyborów

Wybory są zaplanowane na 10 maja, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami powinny odbyć się w tradycyjnej formie. Ten termin budzi jednak kontrowersje ze względu na epidemię koronawirusa.

Opozycja konsekwentnie domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i na tej podstawie przełożenia wyborów na termin późniejszy. Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym przyjęta przez Sejm, przez 30 dni znajdowała się w Senacie. Wczoraj wieczorem Senat przyjął uchwałę ws. odrzucenia projektu ustawy PiS w całości.

Projekt wrócił do Sejmu i prawdopodobnie jutro posłowie będą głosować za jego przyjęciem. Do odrzucenia w Sejmie stanowiska Senatu wymagana jest bezwzględna większość głosów. Obecnie klub PiS liczy 235 posłów, spośród których 18 to posłowie koalicyjnego Porozumienia. Wciąż nie wiadomo, jak potoczą się losy projektu w Sejmie, ponieważ partia Jarosława Gowina jest podzielona.

