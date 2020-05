Porozumienie między Kaczyńskim i Gowinem. Jest komentarz prezydenta

Wczoraj późnym wieczorem, niedługo po debacie prezydenckiej, pojawiła się informacja, że liderzy PiS i Porozumienia osiągnęli porozumienie w sprawie wyborów prezydenckich. Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin wydali wspólne oświadczenie, w którym poinformowali że ugrupowania przygotowały rozwiązanie, które zagwarantuje Polakom możliwość wzięcia udziału w demokratycznych wyborach.

"Po 10 maja 2020 r. oraz przewidywanym stwierdzeniu przez SN nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie" – poinformowali Gowin i Kaczyński.

Do zawartego kompromisu odniósł się dziś Andrzej Duda. Prezydent przyznał, że niepokoił go kryzys w koalicji rządzącej. Jak podkreślił, sam angażował się w proces doprowadzenia do zażegnania konfliktu. – Sam prowadziłem rozmowy, miałem spotkanie w Pałacu Prezydenckim z panem wicepremierem Jarosławem Gowinem, koleżankami i kolegami z Porozumienia. Wysłuchałem przedstawianych przez nich argumentów. Przedstawiałem również i swoją ocenę sytuacji, ale cały czas kibicowałem temu i miałem nadzieję, że rozmowy i negocjacje polityczne, które były prowadzone w obrębie obozu Zjednoczonej Prawicy doprowadzą do tego, że zostanie zawarta ostatecznie ugoda i zostanie osiągnięty tutaj wspólny wniosek, który wszyscy będą mogli zaakceptować, wspólna konkluzja. Cieszę się, że tak się stało – mówił prezydent.

Andrzej Duda, wyraził "bardzo dużą satysfakcję", że to porozumienie zostało osiągnięte. Cieszę się, że ono jest. Przejawiło się także w dzisiejszym głosowaniu nad ustawą, gdzie obóz Zjednoczonej Prawicy głosował wspólnie – podkreślił.

– Mam nadzieję, że wybory zostaną przeprowadzone jak najszybciej i w sposób bezpieczny dla wszystkich, bo ja startuję w tych wyborach po to, by je wygrać. Chciałbym osiągnąć możliwość zrealizowania drugiej kadencji prezydenckiej, by nadal uczestniczyć w programie naprawy i zmieniania naszej ojczyzny – przyznał. Andrzej Duda podkreślił, że jeśli on wygra wybory prezydenckie, będzie mógł razem z obozem Zjednoczonej Prawicy kontynuować wprowadzane już w Polsce zmiany. – Wierzę, iż dzięki współpracy prezydenta z rządem i większością parlamentarną Polska szybciej wyjdzie z kryzysu i pokonamy impas oraz będziemy mogli wrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego i ścieżkę budowania pomyślności polskich rodzin – dodał.

