Komercyjne badania wykrywające koronawirusa. Będzie rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia

Równocześnie zaznaczył, że laboratoria, które będą chciały je wykonywać, będą musiały przejść walidację w Narodowym Instytucje Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny. Walidacja polega na weryfikacji prawidłowości wyników.

– W tym tygodniu pojawi się rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące testowania komercyjnego. Będzie tam wskazanie, że każde laboratorium, które chce prowadzić testy komercyjne będzie musiało dokonać walidacji, czyli sprawdzić prawidłowość swoich wyników w Państwowym Zakładzie Higieny – wyjaśnił. Dodał, że jeśli laboratorium przejdzie ją pomyślnie, to zostanie dołączone do listy laboratoriów, które mogą prowadzić badania, z zastrzeżeniem jednak, że będzie musiało również jakąś część testów wykonywać w ramach publicznego systemu.

Rzecznik MZ zauważył, że w tej chwili duże firmy prowadzą już badania swoich pracowników. – Nikt nikomu nie może zabronić testowania komercyjnego. My chcemy wprowadzić tutaj pewne reguły i zasady działań, żeby ta wiarygodność wyników mogła być dla każdej z firm, która będzie testować swoich pracowników, stuprocentowo pewna. Gdy pojawi się wynik dodatni, żeby nie było trzeba kierować osoby do laboratorium działających w sektorze publicznym, ale by ten wynik był już raportowany i pewny – wytłumaczył. Dodał jednak, że żaden kraj nie prowadzi testowania prewencyjnego, bo liczba fałszywych wyników jest zbyt duża.

Przypomniał także, że wskazaniem do przeprowadzenia testu diagnostycznego pod kątem wykrycia wirusa SARS-CoV-2 są określone objawy oraz kontakt z osobą chorą (kryterium epidemiologiczne). Zauważył jednak, że wyjątkiem od tej reguły są prowadzone obecnie badania na Śląsku z powodu wystąpienia tam wielu ognisk zakażeń i wysokiego ryzyka rozprzestrzeniania się choroby.

– Tam będą robione testy przesiewowe, żeby zakażenia nie roznosiły się na pozostałe kopalnie i by opanować tę dużą liczbę ognisk – zaznaczył.