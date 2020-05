MZ: Ponad 160 nowych zakażeń, 18 ofiar śmiertelnych

Polityk PiS po porozumieniu: Siła prawicy jest wielka! Dla nas nie ma alternatywy

– Zaklęcia totalnej opozycji, która liczyła na to, że uda jej się zdestabilizować kraj, doprowadzić do tego, by wyborów nie było w ogóle, by nie było prezydenta, okazały się całkowicie nie mieć potwierdzenia w rzeczywistości. I to...