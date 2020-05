"Czas z tym skończyć raz na zawsze". Mocne wpisy premiera w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej

75 lat temu, 8 maja 1945 roku wszedł w życie akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy, co zakończyło II wojnę światową. Z okazji tej rocznicy szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki udzielił ważnego wywiadu włoskiemu dziennikowi "La Stampa".

Premier odniósł się do rocznicy zakończenia wojny także w mediach społecznościowych. W mocnym wpisie podkreślił, że "międzynarodowa opinia publiczna zdecydowanie za mało wie o polskim wkładzie w historię świata, zwłaszcza od czasów II wojny światowej".

"Rodzi to wiele nieporozumień, konfliktów i jest instrumentalnie wykorzystywane do szerzenia kłamstw o Polsce. Czas z tym skończyć raz na zawsze!" – zaznaczył Morawiecki. Jak dodał, priorytetem polityki historycznej rządu jest "naprawianie zaniedbań, jakie przez kilkadziesiąt lat pojawiły się w obszarze promocji historii".

Premier zwrócił uwagę na to, jak istotne jest pielęgnowanie miejsc pamięci.

"Państwo polskie utrzymuje i otacza opieką miejsca kaźni takie jak Muzeum Auschwitz, Muzeum Treblinka, czy Państwowe Muzeum na Majdanku. Natomiast z dużą troską i niepokojem przyglądam się losowi miejsc pamięci w innych państwach, między innymi pozostałościom obozu Gusen w Austrii. To miejsce kaźni polskiej inteligencji, zagłady polskich i europejskich Żydów, ale również kilku tysięcy obywateli Włoch. Łącznie w systemie Mauthausen-Gusen więzieni i mordowani byli obywatele aż 26 państw. Do dzisiaj, mimo cennych inicjatyw lokalnej ludności, nie doczekaliśmy się realnego działania państwa austriackiego. Dlatego podtrzymuję gotowość do podjęcia inicjatywy wykupu tych terenów celem godnego upamiętnienia oraz budowy centrum edukacyjnego" – pisze szef rządu.

We wpisie na Twitterze Morawiecki apeluje: "Pamiętajmy o wszystkich ofiarach oraz o zapomnianych bohaterach tych nieludzkich reżimów".

