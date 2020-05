"Sytuacja z Matrixa". Bartoszewski: Zamiast braci Wachowskich mamy dwóch Jarosławów

Bartoszewski podkreślał, że nikt w tej chwili w rządzie nie wie, co robić i jedynym rozwiązaniem jest porozumienie władzy z opozycją, które polityk nazwał "małym okrągłym stołem". Jego zdanie należy naprawić państwo, "które doszło do ruiny".

– Teraz sytuacja w kraju sprowadza się do tego, że zamiast braci Wachowskich mamy dwóch Jarosławów, przewodniczących partii politycznych, którzy robią nam Matrixa w 2020 roku, tu i teraz – mówił polityk.

Bartoszewski porównuje obecne zamieszanie z wyborami prezydenckimi oraz porozumieniem Jarosława Kaczyńskiego z Jarosławem Gowinem do sytuacji jaka panowała w PRL-u.

– Wróciliśmy do momentu, że dwóch przewodniczących dwóch partii politycznych zadecydowało, żeby wybory, które zostały konstytucyjnie ogłoszone na 10 maja, pani marszałek Witek ma konstytucyjne prawo ogłosić termin wyborów, zostały odwołane czy też przeniesione czy też poszły w niebyt, bo nie ma takiej sytuacji, że wybory państwowe można zatrzymać. Nikt w kraju nie jest władny odwołać termin wyborów, jeżeli nie ma stanu klęski żywiołowej albo stanu wyjątkowego albo wojennego, ale to przewiduje Konstytucja. Natomiast dwóch szeregowych posłów, nawet szefów partii politycznych, nie może powiedzieć: my ty wybory uznamy za niebyte, a SN to zatwierdzi – przekonywał Bartoszewski.