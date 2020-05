Budka o "bezprecedensowej kompromitacji" państwa polskiego

Lider największej partii opozycyjnej podkreślał podczas niedzielnej konferencji prasowej w Gliwicach mówił o wyborach prezydenckich, które według rozporządzenia marszałek Sejmu miały się odbyć dzisiaj. Głosowanie nie zostało jednak zorganizowane.

– Nigdy w historii nie doszło do takiego chaosu prawnego i faktycznego. Do dziś nie mamy aktu prawnego, który dawałby chociaż pozory legalności tego, że lokale wyborcze, które powinny dziś działać - nie funkcjonują – mówił Borys Budka. Obecny stan w Polsce polityk określił jako "stan bezprawia". – Osoby, które doprowadziły do tej bezprecedensowej kompromitacji państwa polskiego, powinny ponieść odpowiedzialność – dodał.

Budka przypomniał, że jego ugrupowanie przedstawiło wniosek o odwołanie z funkcji Jacka Sasina, "który przez kilka tygodni oszukiwał opinię publiczną, że przeprowadzi te wybory". Zapowiedział teraz złożenie projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego, który zapewni przeprowadzenie wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w trybie mieszanym. – 20 dni temu Koalicja Obywatelska przedłożyła rozwiązania z legalnymi możliwościami wyjścia z kryzysu. Te rozwiązania leżą na stole, dlatego jutro w Sejmie ponowimy te propozycje i złożymy projekt ustawy nowelizujący Kodeks wyborczy – powiedział.

