Zatęsknimy za słońcem. Czeka nas nagła zmiana pogody

We wtorek nastąpi gwałtowne ochłodzenie. Taką cyrkulację powietrza przez kilka dni będą zapewniać wspólnie wyż, którego centrum będzie w pobliżu Wielkiej Brytanii oraz skandynawski niż.

Od 12 maja będzie tylko od 9-10 stopni na północy do 13-14 na południu, zaś nocami możliwe są przymrozki. To ochłodzenie utrzyma się do końca tygodnia, a następnie zacznie się stopniowe ocieplenie.