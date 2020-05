Wymienią Kidawę-Błońską? Schetyna rozwiewa wątpliwości

Przypomnijmy, że Państwowa Komisja wyborcza stwierdziła, że 10 maja nie można było głosować w wyborach. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ma teraz 14 dni na ponowne zarządzenie wyborów w nowym terminie. Czy Platforma Obywatelska dzięki temu ma jeszcze szansę wymienić Małgorzatę Kidawę-Błońską na innego kandydata? Dziennikarze cały czas pytają o to zarówno lidera partii Borysa Budkę, jak i samą zainteresowaną.

Dzisiaj głos w sprawie zajął Grzegorz Schetyna, który rozwiał wszelkie wątpliwości. Polityk podkreśla, że Kidawa-Błońska ma bardzo silny mandat

– Została wybrana przez konwencję krajową Platformy Obywatelskiej, później także przez naszych koalicjantów. Dzisiaj wygląda na to, jesteśmy przed debatą i przed przyjęciem nowej ordynacji, ale wydaje się, że cała koncepcja zmiany, o której niektórzy mówią czy chcą mówić jest nie na miejscu i nie będzie miała miejsca – podkreśla były szef PO.

Schetyna podkreślił, że jest tak z różnych powodów. Kandydatki nie można wymieć również przez to, że jest bardzo mało czasu na przejście przez kandydata całej procedury, zbierania podpisów itd.

– Dzisiaj sytuacja wraca do punktu wyjścia, wraca kampania. W perspektywie paru dni będziemy to bardzo wyraźnie widzieli. Wróci także Małgorzata Kidawa-Błońska z ofensywnym programem, z debatą i z optymistycznym, ofensywnym nastawieniem do tych wyborów. Wierzę w jej kampanię, wierzę w tę kandydaturę i wierzę, że będzie w II turze wyborów prezydenckich – przekonywał Schetyna w radiowej Trójce.