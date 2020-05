"Gazeta Wyborcza": Morawiecki starł się z Sasinem. "Skoczyli sobie do gardeł"

Informator "Gazety Wyborczej" donosi, że zarzewiem konfliktu między Morawieckim i Sasinem było rzekomo publiczne zrzucanie przez ministra aktywów państwowych odpowiedzialności za czynności podjęte w związku z wyborami na na premiera.

– Pan Premier, zlecając PWPW druk kart, kierował się głęboką odpowiedzialnością za państwo. Była wyznaczona data wyborów i państwo musiało się do niej przygotować – ocenił w Radiu Plus wicepremier Jacek Sasin. – W sytuacji obstrukcji ze strony Senatu i obowiązującej decyzji Marszałek Sejmu wyznaczającej datę wyborów nie było innej możliwości, jak podjąć decyzję, jaką Pan Premier podjął – podkreślił. Na sugestię dziennikarza, że skoro to premier zlecił przygotowanie do wyborów, to on ponosi odpowiedzialność prawną za tę sytuację, Sasin zaznaczył, że się "z tą decyzją całkowicie utożsamia". – Proszę w ten sposób nie formatować tej wypowiedzi. Cały rząd, rada Ministrów podjęła uchwałę, w której stwierdziła, że te działania są działaniami absolutnie prawidłowymi, podjętymi na mocy ustawy przyjętej niemal w konsensusie przez cały parlament – zaznaczał.

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń "GW", deklaracja ta spowodowała, że podczas spotkania na Nowogrodzkiej, Sasin i Morawiecki "skoczyli sobie do gardeł".

Czytaj także:

Sasin: Nie uczestniczyłem w procesie drukowania kart. Druk zlecił premierCzytaj także:

"Sasin dołączył do peletonu najbardziej znienawidzonych polityków przez PO"