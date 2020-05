Włoski dziennikarz szokuje. "Auschwitz w bardzo katolickiej Polsce"

Mentana jest szefem programów informacyjnych telewizji La7. Dziennikarz napisał szokujące słowa odnosząc się do głośnej sprawy 25-letniej Silvii Romano, która została porwana w Kenii i po półtora roku niewoli powróciła do domu. Wcześniej jednak przeszła na islam, co wielu ludzi porównało do sytuacji, w której Żyd podczas II wojny światowej zostałby nazistą. Dziennikarz skrytykował takie głosy.

„Chcę delikatnie przypomnieć, że obóz Auschwitz znajdował się w bardzo katolickiej Polsce, a sam Hitler był katolikiem ochrzczonym i bierzmowanym” – napisał Mentana na Facebooku.

Na skandaliczne słowa włoskiego dziennikarza zareagowała już polska ambasada we Włoszech. We wpisie na Facebooku polska placówka wyraziła zdumienie, podkreślając, że dziennikarz dotykając tak delikatnych tematów powinien zachować szczególną ostrożność.

„To prawda, że Polska w czasach drugiej wojny światowej była bardzo katolicka. Konieczne jest to, by zawsze i przede wszystkim przypominać, że podczas tego globalnego konfliktu Polska była okupowana przez nazistów” – podkreślono.

Ambasada zaznaczyła, że wpis dziennikarza jest głęboko niesprawiedliwy.

„A zatem każde stwierdzenie, które może sugerować albo zakładać z góry, że Auschwitz zostało zbudowane w Polsce, bo była bardzo katolicka i łączenie ze sobą tych dwóch elementów, jest głęboko błędne, niesprawiedliwe i nieusprawiedliwione” – wskazano.

