Minister zdrowia apeluje do pacjentów onkologicznych o nieprzerywanie leczenia

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował do pacjentów onkologicznych o zgłaszanie się – w razie podejrzenia nowotworu – do placówek medycznych i o nieprzerywanie podjętego leczenia. Zapewnił, że w dobie pandemii szpitale i oddziały onkologiczne zobowiązane są do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa.