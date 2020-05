"Hołownia żywi się kryzysem Platformy Obywatelskiej". Bielan gorzko o partii Budki

– Myślę, że Szymon Hołownia żywi się dziś kryzysem Platformy Obywatelskiej. To jest skala upadku tej formacji, jeśli ktoś, kto nie ma żadnego doświadczenia politycznego i innego, które by predestynowało go do roli głowy państwa, ma dwa, trzy, cztery razy wyższe poparcie, niż wicemarszałek Sejmu, była rzecznik rządu, była marszałek Sejmu. To pokazuje, że Platforma powinna się zastanowić nad sensem trwania na scenie politycznej, bo wyraźnie duża część wyborców nawet opozycji Platformy w takim kształcie nie akceptuje – ocenił Bielan.

Jak podkreślał Adam Bielan, nie ma złudzeń co do postępowania Senatu w związku z nowelizacją prawa wyborczego. – Jestem pesymistą, bo Tomasz Grodzki udowodnił, że jako marszałek Senatu jest wiernym wykonawcą poleceń Borysa Budki, a myślę, że Platforma Obywatelska wyznaje zasadę „im gorzej w Polsce, tym lepiej dla opozycji”. Obym się mylił. Zobaczymy, co zrobi marszałek Grodzki– mówił w radiowej Jedynce.

– Myślę, że Platforma zrobi absolutnie wszystko, żeby opóźnić te wybory, doprowadzić do nich w jak największym chaosie, a być może zmienić kandydaturę na urząd prezydenta. Coraz więcej polityków nieoficjalnie mówi o takiej konieczności. To pokazuje, jak małym poparcie kolegów partyjnych cieszy się pani marszałek – dodawał.

