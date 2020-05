"Wybór Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, to nie był strzał w dziesiątkę"

Wczoraj Sejm przyjął ustawę PiS ws. wyborów prezydenckich. Projekt PiS zakłada, że w wyborach prezydenckich 2020 r. głosowanie będzie się odbywać w lokalach wyborczych. Będzie także możliwość głosowania korespondencyjnego. Teraz propozycja partii rządzącej trafi do Senatu. Czy ta nowelizacja także będzie procedowana przez Senat przez 30 dni?

– Niestety nie wykorzystaliście szansy, żebyśmy wspólnie pracowali w Sejmie. Nie było komisji, nie było żadnej dyskusji (...). A jutro będziecie mieli pretensję. O co? (O to), że Senat nie zastosuje tego trybu. Bo będzie Senat prostował wasze podejście do parlamentaryzmu. Będzie rzetelnie pracował. Będzie słuchał ekspertów. Wysłucha Sądu Najwyższego – zapowiedział już wczoraj lider PO Borys Budka.

PO zmieni kandydata?

– Myślę, że ta obstrukcja, którą w Senacie zapowiada pan przewodniczący (Platformy – red.) Budka wynika przede wszystkim z tego, że Platforma chciałaby mieć jak najwięcej czasu na zebranie podpisów pod nową kandydaturą – komentował słowa polityka opozycji Jarosław Gowin.

– Jest rzeczą oczywistą, że wybór Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, z całym szacunkiem dla tej osoby, to nie był strzał w dziesiątkę i politycy PO czasami pod nazwiskiem w mediach, znacznie częściej anonimowo mówią o tym, że rzeczywiście rozważana jest wymiana kandydata – dodał były wicepremier na antenie TVP info.

Kto zagraża Andrzejowi Dudzie?

Polityk został też zapytany o to, kto obecnie jest najgroźniejszym rywalem dla walczącego o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy.

– Ostatnie sondaże pokazują, że dzięki tej internetowej formie prowadzenia kampanii na pozycję wicelidera wysforował się Szymon Hołownia – komentował Gowin.

– Przed nami jeszcze co najmniej 6 tygodni kampanii, myślę, że coraz większą rolę w tej kampanii będą odgrywały struktury partyjne. Niezależnie od tego, czy to Małgorzata Kidawa-Błońska, czy ktoś inny będzie reprezentował Platformę (…), jednak część wyborców wróci do oficjalnego kandydata, a nie do Szymona Hołowni, jak to się dzieje obecnie. Dlatego sądzę że na drugie miejsce wysforuje się Władysław Kosiniak-Kamysz – mówił dalej polityk.

